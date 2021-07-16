Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da fırtına 11 can aldı
[Harita: TRT Haber]
Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında çıkan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, en az 42 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında, 14 Temmuz'da çıkan fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesi alabora oldu.
Batan çok sayıda teknede bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi, en az 42 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.
Bölgedeki arama kurtarma ofisi başkanı Yopi Haryadi, "5 metreyi bulan dalgalar tekneleri batırdı. Bugün itibarıyla 77 kişi sağ kurtarıldı" dedi.
Hava koşullarının düzelmeye başladığı bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son Haberler
- 18:49
- 18:17
- 18:03
- 18:17
- 18:07
Sıradaki Haber
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz