Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Belgrad'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve beraberindeki heyetle görüştü.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Cumhurbaşkanlığı binasındaki kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Ticaret, Turizm ve Telekomüniksyon Bakanları ile görüşülecek
Ersoy, Sırbistan ziyareti kapsamında Ticaret, Turizm ve Telekomüniksyon Bakanı Tatjana Matic ile görüşecek.
Görüşmenin ardından Ersoy'un, Sırp bakan Matic ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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