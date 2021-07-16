Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 17-19 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan Afganistan Barış Konferansı’nın, Kurban Bayramı’nın sonrasına ertelendiği açıklandı.

Konferansa ilişkin yeni tarihin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

“Spekülasyonlar tamamen yersiz”

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, dün, ülkesinin 17-19 Temmuz'da Afganistan Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Çavdri, söz konusu konferansın ertelenmesiyle ilgili spekülasyonların ise tamamen yersiz olduğunu vurgulamıştı.​​​​​​​