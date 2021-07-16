Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan Barış Konferansı ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, başkent İslamabad'da yapılması planlanan Afganistan Barış Konferansı'nın ertelendiğini duyurdu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 17-19 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan Afganistan Barış Konferansı’nın, Kurban Bayramı’nın sonrasına ertelendiği açıklandı.
Konferansa ilişkin yeni tarihin daha sonra açıklanacağı belirtildi.
“Spekülasyonlar tamamen yersiz”
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, dün, ülkesinin 17-19 Temmuz'da Afganistan Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.
Çavdri, söz konusu konferansın ertelenmesiyle ilgili spekülasyonların ise tamamen yersiz olduğunu vurgulamıştı.
Etiketler: Afganistan Pakistan
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