Endonezya'da polis, eski bir belediye başkanının evinde yaptığı aramada köle olarak çalıştırılan 48 kişi ve evin arka bahçesinde bu kişilerin tutulduğu 2 hücre bulundu.

48 kişinin sabah hücrelerden çalışmak için çıkarıldıkları, 10 saatlik mesainin ardından akşam yine hücrelere kapatıldıkları ortaya çıktı.

"Tedavi merkezi" olduğunu öne sürdü

Günlük sadece iki öğün yemek verilen bu kişilerden bazılarının vücutlarında darp izleri de tespit edildi.

Batı Sumatra bölgesinde palmiye yağı üreticiliği yapan eski belediye başkanı Terbit Angin suçlamaları reddetti, bu kişilerin uyuşturucu bağımlısı olduklarını savundu ve 10 yıl önce inşa ettirdiği bu hücrelerin "tedavi merkezi" olduğunu öne sürdü.

Angin'in eşinin de geçen yıl sosyal medya hesabından bu hücrelerin tedavi merkezi olarak tanıtıldığı bir video paylaştığı öğrenildi.

Eski başkan gözaltına alındı

Endonezya polisi, hücrelerin bulunduğu alanın 2017 yılına kadar tedavi merkezi olduğunu ancak daha sonra iznin iptal edildiğini açıkladı.

Hücrelerde tutulanlardan bir kısmının buraya aileleri tarafından gönderildiği ifade edildi.

Eski belediye başkanı gözaltına alındı.