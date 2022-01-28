Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, son çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

Destatis, 14 Ocak’ta öncü verilerle 2021'in son çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 0,5 ile 1,0 arasında küçüleceği tahmininde bulunmuştu. Piyasalarda Alman ekonomisinin söz konusu son çeyrekte yüzde 0,3 küçülmesi bekleniyordu.

Ülkenin GSYH'si 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,4 arttı.

Destatis açıklamasında, “Artan arz ve ham madde darboğazlarına rağmen yaz aylarında ekonomik üretimin yeniden genişlemesinin ardından, Alman ekonomisinin toparlanması, salgında 4. dalga ve yıl sonunda yenilenen salgın kısıtlamalarının sıkılaştırılmasıyla durdu" denildi.

Yüzde 1,5 düşük kaldı

Ülkede 2021’nin son çeyreğinde GSYH, COVID-19 salgını başlamadan önceki çeyrek olan 2019'un son çeyreğine göre yüzde 1,5 düşük kaldı.

Alman ekonomisinin son çeyrekte daralmasının ana sebebi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması oldu. 2021'in dördüncü çeyreğinde kamu harcamaları ise kamu artış gösterdi.

Destatis, son çeyreğe ilişkin ayrıntılı verileri 25 Şubat’ta açıklayacak.

Büyüme beklentisi aşağı yönlü revize edildi

Öte yandan, Almanya'da yeni hükümet, 26 Ocak’ta bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini COVID-19’un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekmişti.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik olarak resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Alman ekonomisinin 10 yıl devam eden büyüme trendi, COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik kriz sonucu 2020'de yaşanan yüzde 4,9'luk küçülmeyle sona ermişti. Alman ekonomisi, 2021'de ise salgının devam etmesi ve tedarik sıkıntılarına rağmen yüzde 2,8 büyüme kaydetmişti.