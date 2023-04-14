Açık 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2023 15:08

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Cava Adası açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tuban kentinin 96,5 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Yerin 594 kilometre altında gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin ardından "tsunami" uyarısı yapmadı.

Endonezya'nın Açe bölgesinde 2004'teki deprem sonrası yaklaşık 170 bin kişi hayatını kaybetmişti.

28 Eylül 2018'de ise Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami; Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang kentinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım 2022'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde ise 331 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 600 kişi yaralanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

ETİKETLER
Endonezya Deprem
Sıradaki Haber
ABD'de kırmızı alarm: 965 kilometrelik fay hattı her an kırılabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:10
Hindistan'da BBC'ye vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı
16:11
Kilis'te ağır hasarlı bina çöktü
15:50
Bakan Çavuşoğlu: Togg’a dünyada herkesin ilgisi var
15:26
BM: İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısında yüzde 300'lük artış yaşandı
15:14
Tayland’da yeni bir çiçekli bitki türü keşfedildi
15:14
Perre Antik Kenti'nde kazılara yeniden başlanacak
Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçları çiftçilerin umudu oldu
Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçları çiftçilerin umudu oldu
FOTO FOKUS
Togg Viyana'da: Bakan Çavuşoğlu görüşmeye Togg ile gitti
Togg Viyana'da: Bakan Çavuşoğlu görüşmeye Togg ile gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ