ABD'de kırmızı alarm: 965 kilometrelik fay hattı her an kırılabilir

ABD'de bilim insanları Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde 600 mil (965 kilometre) uzunluğundaki bir fay hattındaki bir deliğin, ABD'nin kuzeybatısındaki şehirleri yok edecek yıkıcı bir depremi tetikleyebileceğini açıkladı.

Kuzey Kaliforniya'dan Kanada'ya kadar uzanan Cascadia Yitim Bölgesi olarak bilinen eğimli fay Oregon kıyı şeridinden 50 mil (80 kilometre) uzakta.

Bilim insanları sıvı püskürten deliğin Kuzeybatı Pasifik'te 9 büyüklüğünde bir depremi tetikleyeceğini düşünüyor.

Bir robot dalgıç, deliği ilk olarak sekiz yıl önce okyanus tabanından yükselen metan kabarcıklarının görülmesinden sonra buldu.

Ancak Washington Üniversitesi (UW) liderliğindeki yeni bir analiz, kimyasal olarak farklı sıvının daha aktığını kayıtlara geçirdi.

Araştırmacılar çıkan sıvının fayın hareket etmesini sağladığını böyle bir sıvının çıkmaması durumunda kırılma sonucu stresin daha yıkıcı bir deprem oluşturabileceğini aktardı.

Veriler, kaynaktan gelen sıvının plaka sınır çizgisinden geldiğini ve çevredeki alandan daha sıcak göründüğünü gösterdi.

Söz konusu fay hattı Seattle ve Portland, Oregon da dahil olmak üzere birçok büyük metropolü yakından ilgilendiriyor.

Fayın en uç kısımlarında olacak bir deprem ise Kuzey California ve Kanada'da bulunan Vancouver Adası'nın bazı kısımlarında hasara neden olabilir.

Fay en son 1700'de 9 şiddetinde depremle kırılmıştı

Araştırmalar, fayın en son 1700'de 9 şiddetinde bir deprem yaratarak kırıldığını ve ABD'nin en büyük depremlerinden biri olan San Andreas depreminden 30 kat daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Söz konusu teknonik plakanın kardeşi niteliğindeki fay ise 2011 yılında Japonya'da kırıldı. Söz konusu deprem sonrası bölgede tusinami yaşandı ve 20 bin kişiden fazla insan hayatını kaybetti.

Uzmanlar benzer sızıntıların yakınlarda gizlenebileceğini, ancak okyanus yüzeyinden tespit edilmesinin daha zor olduğunu teorisini sunuyor.

Washington Üniversitesi Okyanus bilimi Profesörü ve ortak yazar Deborah Kelley verdiği demeçte, "Pythias Oasis (fay hattı) deniz tabanının derinliklerinde etkili olan süreçlere eşi görülmesi zor bir pencere açıyor ve kimyasıysa, sıvının plaka sınırına yakın bir yerden geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.