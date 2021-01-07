Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 05:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Sulawesi Adası'ndaki Kuzey Sulawesi eyaletinin 71 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 131 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
BMKG, sarsıntının, Ternate, Tidore, Morowali, Labuha ve Boroko Bolaang Mongondow bölgelerinde de hissedildiği bilgisini paylaştı.
Ternate bölgesinde 14 Temmuz 2019’da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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