Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 08:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı
[Harita: TRT Haber]
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Sibolga şehrinin 40 kilometre kuzeydoğusunda ve 13,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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