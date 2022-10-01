Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) finansmanının İngiltere (500 milyon dolar) ve Danimarka (30 milyon dolar) tarafından sağlanan kredi garantileri ile desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'nın başlattığı savaşın neden olduğu acil ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya toplam 530 milyon dolarlık ek destek sağlanacağı duyuruldu.

Söz konusu kaynağın, "Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları (PEACE) Projesi" kapsamında aktarılacağı belirtilen açıklamada, sağlık, eğitim ve sosyal koruma gibi temel kamu hizmetlerinin sağlanması dahil olmak üzere, devamlı kamu kapasitesinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bugüne kadar 13 milyar dolarlık yardım sağlandı

Dünya Bankası bugüne kadar Ukrayna için yaklaşık 13 milyar dolarlık acil durum finansmanı sağladı.

Bankanın açıklamasında, finansman desteğinin Ukrayna'nın temel hükümet hizmetlerini sağlamaya devam etmesine izin verdiği ve savaşın neden olduğu insani ve ekonomik kayıpların etkilerini hafifletmeye yardımcı olduğu vurgulandı.