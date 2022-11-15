Açe'deki Muara Batu bölgesinin polis şefi Herman Saputra'nın açıklamasına göre, sabah bölgedeki balıkçıklar, sahilde Arakanlı 110 kişiyi fark ederek, durumu polise bildirdi.

Sahilde bulunan mültecilerin 65'inin erkek, 27'sinin kadın ve 18'inin çocuk olduğu belirtildi.

Yetkililer, mültecilerin sağlık kontrollerinin yapılacağını açıkladı.

Sahilde bulunan mültecilerden Muhammed Emin, Malezya'ya gitmek için yola çıktıklarını ve Endonezya sularında mahsur kaldıklarını söyledi.

Açe bölgesinde 6 Mart'ta da 114 Arakanlı mülteci bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak, diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.