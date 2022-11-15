Bin Zayid, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında BAE'nin enerji piyasalarına karşı üstlendiği sorumluluk rolüne dikkati çekti.

Ülkesinin temiz enerji sektöründeki çabalarının altını çizen Bin Zayid, BAE'nin enerji piyasalarında üstlendiği sorumluluk rolüne bağlı kaldığını belirtti.

BAE'nin üstlendiği rol doğrultusunda dünyadaki 40'tan fazla ülkede 50 milyar dolar değerinde temiz enerji alanında yatırım yaptıklarını dile getiren Bin Zayid, dengeli yönteme bağlı kalmakla sürdürülebilir başarıya ulaşılacağına inandıklarını ifade etti.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ile iş birliği içinde az gelişmiş ülkeleri sürdürülebilir enerjiye dönüştürmeyi hızlandırma girişimini başlattıklarını aktardı.

Gıda güvenliğine de değinen Bin Zayid, gıda ve ilaç tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ülkesinin var gücüyle çabalayacağını söyledi.