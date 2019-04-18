Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefon görüşmesi yaptığını ve onu Fransa'ya davet ettiğini söyledi.

Macron, 856 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangını söndürmek için müdahalede bulunan iftariye erlerini Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Burada konuşma yapan Macron, Papa Franciscus ile telefon görüşmesine ilişkin, "Onu (Fransa'ya) davet ettim, uygun zamanda gelecek." dedi.

Macron, itfaiye erlerine hitaben de "(Yangını söndürmek konusunda) Aldığınız risk için teşekkür ederim. Sizi izleyen Fransa ve tüm dünyaya örnek oldunuz." ifadelerini kullandı.

Vatikan, Notre Dame'ı "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımlıyor.

Notre Dame'daki yangın

Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını bildirmişti.

Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yangından ana binanın genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu söylemişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.

Paris Savcılığı yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini bildirerek, "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA