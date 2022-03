Elon Musk’tan Ukrayna'daki Starlink iletişim sisteminin Rusya tarafından hedef alınması ihtimaline dair sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu.

“Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemidir, bu nedenle hedef alınma olasılığı yüksektir. Lütfen dikkatli kullanın.

Starlink'i yalnızca gerektiğinde açın ve anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirin. Tespit edilmesini önlemek için antenin üzerine hafif kamuflaj yerleştirin”

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.