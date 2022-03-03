Beyaz Saray açıklamasında, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Ukrayna'ya yönelik zalim işgaline rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini sürdüren Rus elitlere ve aile üyelerine yaptırım uygulamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Yaptırım getirilen kişilerin ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve bu ülkedeki gayrimenkullerini kullanmaları yasaklanacak.

ABD Hazine Bakanlığı bu kişilerin yargılanması ve mal varlıklarına el konulması için ABD Adalet Bakanlığıyla istihbarat paylaşımı yapacak.

Açıklamaya göre, Rusya'nın en zengin kişilerinden olan ve Putin'in yakın arkadaşı olan Özbek asıllı iş insanı Alişer Usmanov yaptırım listesine alındı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Putin'in propagandasının en büyük aracı olduğu ve listeye alındığı aktarıldı.

Wagner'in yöneticisi olduğu iddia edilen Prigozhin yaptırım listesinde

"ABD 19 oligark ve 47 aile üyesine vize yasağı uygulayacak." ifadesine yer verilen açıklamada, Rusya destekli Wagner Grubu'nun yöneticisi olduğu iddia edilen ve "Kremlin'in aşçısı" olarak da bilinen Yevgeniy Prigozhin'in 3 şirketi, eşi, kızı ve oğlunun da yaptırım listesine alınması dikkati çekti.

Yaptırım listesine alınan diğer oligarklar arasında ise Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, Eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, Rus iş insanları Boris Rotenberg ve Arkadiy Rotenberg ve aile üyeleri yer alıyor.