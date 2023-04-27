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Dünya
AP 27.04.2023 07:47

Elon Musk'tan Twitter'da görselli uyuşturucu reklamlarına izin

Elon Musk yönetimindeki Twitter, bu yılın başlarında esrar reklamlarına izin veren ilk büyük sosyal medya şirketi oldu. Şimdi platform, esrarın yasal olduğu ABD eyaletlerinden daha fazla reklamcı çekmek amacıyla bu kuralları gevşetiyor.

Elon Musk'tan Twitter'da görselli uyuşturucu reklamlarına izin

Twitter, web sitesinde yaptığı bir gönderide, "Gelecekte, sertifikalı reklamcılar, reklam kreatiflerinde paketlenmiş kenevir ürünlerine yer verebilir" dedi.

Daha önce esrar reklamcıları reklamlarında herhangi bir ürün gösteremez ve satışlarının tanıtımını fiilen yapamazdı.

Twitter, "Esrarla ilgili ürün ve hizmetler için sahip oldukları ve işlettikleri web sayfalarına ve e-ticaret deneyimlerine sorumlu bir şekilde bağlanmaya devam edebilirler" dedi.

Milyarder Tesla CEO'su, 44 milyar dolarlık Twitter satın alımını haklı çıkarmak için büyük maliyet kesintileri yapmak ve daha fazla gelir kaynağı bulmak için çabalamak zorunda kaldı.

Platform ayrıca Ocak ayında siyasi reklam yasağını kaldırdı.

Yine de, Twitter'da esrar ürünlerinin reklamını yapmakla ilgilenen şirketlerin uzun bir kural listesine uyması bekleniyor.

Ürünün Twitter tarafından lisanslanması ve önceden yetkilendirilmesi gerekiyor.

Diğer politikaların yanı sıra yalnızca lisanslı oldukları yetki alanlarını hedeflemesi ve 21 yaşın altındaki kişileri hedeflemekten kaçınması şartı bulunuyor.

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Elon Musk Twitter Uyuşturucu
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