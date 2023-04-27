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Dünya
AA 27.04.2023 07:42

Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 28,7 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı

-Meta, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 28,7 milyar dolara yükseldi. Meta, 2022'nin ilk çeyreğinde 27,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirket, bu dönemde art arda 3 çeyrekte yaşanan düşüşün ardından gelirini artırmış oldu. Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, 27,7 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Karı ilk çeyrekte yüzde 24 azaldı

Meta'nın net karı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 24 azalışla 5,7 milyar dolara geriledi. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 7,5 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde 2,72 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,20 dolara düştü.

Meta'nın metaverse teknolojilerinin geliştirilmesinden sorumlu Reality Labs birimi de 2022'deki 13,7 milyar dolar zararının ardından bu yılın ilk çeyreğinde de 3,99 milyar dolarlık zarar etti.

Facebook'un kullanıcı sayısında artış

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı ise bu dönemde artışını sürdürdü.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 4 artarak 2,04 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 2 artışla 2,99 milyar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, yapay zeka çalışmalarının şirketin uygulamalarında ve işletmesinde iyi sonuçlar verdiğini belirtti.

Daha verimli hale geldiklerine de işaret eden Zuckerberg, böylece daha iyi ürünleri daha hızlı üretebileceklerini ve uzun vadeli vizyonlarını geliştirmek için daha güçlü bir konuma gelebileceklerini ifade etti.

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