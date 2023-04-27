İngiltere Avam Kamarası tartışmalı sığınma yasasını onayladı

Yasadışı Göç Yasası Tasarısı, Parlamentonun alt meclisi tarafından 289'a karşı 230 oyla onaylandı.

Şimdi Avam Kamarası'ndan Lordlar Kamarası'na gidiyor ve burada güçlü bir muhalefetle karşılaşacak.

Ancak Parlamentonun seçilmemiş üst meclisi yasayı yalnızca değiştirebiliyor veya erteleyebiliyor, ancak engelleyemiyor.

Başbakan Rishi Sunak, bu tasarıyı beş temel önceliğinden biri haline getirdi.

Geçen yıl hükümet, sığınmacıların Birleşik Krallık'a vizesiz veya özel izinsiz gelmelerini cezai bir suç haline getirdi.

Yasa geçtikten sonra, yeni yasa muhtemelen küçük teknelerle gelen herkesin sığınma talebinde bulunmasının engelleneceği ve anavatanlarına ya da Ruanda gibi sözde güvenli üçüncü bir ülkeye sınır dışı edileceği anlamına gelecek.

Birleşik Krallık'a tekrar girmeleri yasaklanacak.

Eleştirmenler ve bazı hayır kurumları, önerilerin pratik ve etik olmadığını ve mültecileri şeytanlaştırdığını söylediler.