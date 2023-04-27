Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 27.04.2023 07:35

İngiltere Avam Kamarası tartışmalı sığınma yasasını onayladı

İngiliz milletvekilleri, eleştirmenlerin uluslararası hukuku çiğnediği yönündeki iddialarına rağmen, göçmenlerin Birleşik Krallık'ta sığınma talebinde bulunma haklarını önemli ölçüde azaltacak kapsamlı bir yasa tasarısını onayladı.

İngiltere Avam Kamarası tartışmalı sığınma yasasını onayladı

Yasadışı Göç Yasası Tasarısı, Parlamentonun alt meclisi tarafından 289'a karşı 230 oyla onaylandı.

Şimdi Avam Kamarası'ndan Lordlar Kamarası'na gidiyor ve burada güçlü bir muhalefetle karşılaşacak.

Ancak Parlamentonun seçilmemiş üst meclisi yasayı yalnızca değiştirebiliyor veya erteleyebiliyor, ancak engelleyemiyor.

Başbakan Rishi Sunak, bu tasarıyı beş temel önceliğinden biri haline getirdi.

Geçen yıl hükümet, sığınmacıların Birleşik Krallık'a vizesiz veya özel izinsiz gelmelerini cezai bir suç haline getirdi.

Yasa geçtikten sonra, yeni yasa muhtemelen küçük teknelerle gelen herkesin sığınma talebinde bulunmasının engelleneceği ve anavatanlarına ya da Ruanda gibi sözde güvenli üçüncü bir ülkeye sınır dışı edileceği anlamına gelecek.

Birleşik Krallık'a tekrar girmeleri yasaklanacak.

Eleştirmenler ve bazı hayır kurumları, önerilerin pratik ve etik olmadığını ve mültecileri şeytanlaştırdığını söylediler.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
E. Jean Carroll: Donald Trump bana tecavüz etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:10
Brezilya'da çete operasyonunda 7 kişi öldürüldü
07:55
Japon nüfusunun 2070'te 2020'ye göre yüzde 30 azalacağı tahmin ediliyor
07:54
Elon Musk'tan Twitter'da görselli uyuşturucu reklamlarına izin
07:51
Başakşehir'de iplik yüklü kamyon devrildi
07:44
Bolsonaro, Kongre baskınını kışkırttığı iddiasıyla ifade verdi
07:42
Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı
Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı
Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ