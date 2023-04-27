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Dünya
AA 27.04.2023 07:18

Sudan'daki çatışmalarda 15 Suriyeli hayatını kaybetti

Suriye'nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bişr eş-Şiar, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda 15 Suriyelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sudan'daki çatışmalarda 15 Suriyeli hayatını kaybetti

Özel Suriye Radyosu Şam FM, Şiar'ın, Sudan’daki çatışmalarda Suriyelilerin durumuna ilişkin kesin istatistikler olmadığını ancak en son raporun 15 kişinin öldüğünü gösterdiğini aktardı.

Çatışmanın taraflarının, binlerce insanın ayrıldığı tahliye konvoylarını engellemediğini dile getiren Şiar, Suriyelilerin tahliyesi için belirli bir program olmadığını belirtti.

"Sudan'dan son Suriyeli tahliye edilene kadar ayrılmayacağız"

Şiar, "Sudan'ı terk etmek isteyen son Suriyeli tahliye edilene kadar ayrılmayacağız, ortalık sakinleşirse çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Sudan'da yaklaşık 30 bin Suriyelinin olduğu tahmin ediliyor.

Sudan'da 13. gününe giren ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar nedeniyle çoğu ülke diplomatik misyonlarını ve vatandaşlarını tahliye etmişti.

Aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

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