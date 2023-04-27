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Dünya
Russian Today 27.04.2023 06:43

Brezilya'da Telegram uygulaması yasaklandı

Brezilya'da bir federal mahkeme, mesajlaşma servisinin neo-Nazi grupların yöneticileri hakkındaki bilgileri polis ile paylaşmayı reddetmesinin ardından Telegram'ın geçici olarak yasaklanmasına karar verdi.

Brezilya'da Telegram uygulaması yasaklandı
[Fotograf: Reuters]

Brezilya İstihbarat Müdürlüğü açıklamasına göre, Google, Apple ve dört Brezilyalı telekom şirketine Telegram'ı uygulama mağazalarından ve diğer platformlarından kaldırma emri verildi.

Telegram, verileri sağlamayı reddetmeye devam ettiği sürece günde 198 bin dolar para cezasına çarptırılacak.

Polis, Kasım ayında Aracruz'daki iki okulda dört kişiyi öldüren ve yaklaşık bir düzine kişiyi yaralayan 16 yaşındaki kişinin Telegram gruplarında Yahudi karşıtı içerik yaydığını belirledikten sonra verilere erişim talep etti.

Polisin Telegram'a yaptığı veri talebinde, şiddetli ölümleri tasvir eden videolar, bomba yapımı videoları, azınlıklara yönelik nefreti teşvik eden materyaller paylaştığı belirtilildi.

Müfettişler, aşırılık yanlısı grup üyeleri ile yöneticiler arasındaki bağlantılar ve grubun tetikçiyi suçunu işlemesi için etkileyip etkilemediği hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyor. 

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