Bolsonaro, Kongre baskınını kışkırttığı iddiasıyla ifade verdi

Ulusal basında çıkan habere göre, Bolsonaro, avukatları eşliğinde özel bir araçla federal polis merkezine gitti.

Polisteki ifadesine ilişkin Bolsonaro tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, açıklamasında olayların tam olarak aydınlatılabilmesi için Bolsonaro'nun ifadesinin gerekli olduğunu belirtti.

Moraes, 15 Nisan'daki açıklamasında, 8 Ocak'taki olaylara ilişkin ifade vermesi için Bolsonaro'ya 10 günlük bir süre tanımıştı.

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturulan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'den 30 Mart'ta ülkesine geri dönmüştü.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkarılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.