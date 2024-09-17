Elon Musk'ın suikast şakası ABD'yi karıştırdı

Söz konusu paylaşım, eski ABD Başkanı Donald Trump'a Florida'daki golf sahasında düzenlenen bir suikast girişiminden saatler sonra X platformunda (eski adıyla Twitter) yapılmıştı.

Musk, Trump’a yakın bir isim olarak biliniyor ve Trump, ikinci kez başkan seçilmesi durumunda Musk'ı "devlet verimliliği komisyonu" başına getirmeyi vaat etmişti.

Musk'ın, paylaşımla birlikte kullandığı emojiyle de dikkat çeken gönderisi, birçok X kullanıcısı tarafından eleştirildi.

Bazı kullanıcılar bu paylaşımın, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı'na karşı bir tahrik unsuru taşıdığını öne sürdü.

Beyaz Saray'dan tepki

Beyaz Saray, Musk'ın açıklamasını kınayarak, "Bu tür bir söylem sorumsuzcadır. Şiddet asla teşvik edilmemeli ya da şaka konusu edilmemelidir" ifadelerini kullandı.Ayrıca, ülkenin hiçbir yerinde politik şiddete yer olmaması gerektiğini vurguladı.

Gizli Servis, "Koruma altındaki kişilerle ilgili tüm tehditleri inceliyoruz" dedi ancak bu tür konularda detaylı açıklama yapmama politikasını sürdürdü.

Musk, paylaşımını sildikten sonra, "Bir gruba söylediğimde komik olan bir şey, X'te yazı olarak paylaşıldığında o kadar da komik olmayabiliyor" dedi. Şakaların bağlam dışında ve yazılı olarak iletildiğinde daha az anlaşılır olduğunu da ekledi.

Elon Musk, daha önce de Biden ve Harris'e yönelik eleştirilerde bulunmuş, Trump'a olan desteğini ise sık sık dile getirmişti.

Olay

Eski ABD Başkanı Trump'ın, 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş ardından kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, olaya ilişkin "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.