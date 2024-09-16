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Dünya
AA 16.09.2024 23:22

Soykırımcı İsrail, Gazze'de en az 710 bebeği öldürdü

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, katil İsrail ordusunun, saldırılarında en az 710 bebeği öldürdüğünü duyurdu.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de en az 710 bebeği öldürdü

Bakanlığın yayımladığı, 7 Ekim 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliklerinin yer aldığı listede İsrail ordusunun öldürdüğü 11 bin 983'ü reşit olmayan, 34 bin 344 Filistinlinin ismine yer verildi.

Listede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 1 yaş altı en az 710 bebeği öldürdüğüne dikkati çekildi.

Gazze'de öldürülen Filistinlilerin yüzde 60'ı kadın, çocuk ve yaşlı

Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerden kimliği tespit edilen kadınların sayısının 6 bin 297 olduğu aktarıldı.

İsrail saldırılarında can veren Filistinlilerden yüzde 60'ını kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca listede, 60 yaş üstü 2 bin 734 Filistinlinin ismi de yer aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerden çok sayıda kişinin cesedi bombaların etkisiyle eriyor veya İsrail askerlerinin engellemeleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamıyor.

Sağlık Bakanlığı, hastanelere ulaştırılan cesetlerin kimlik tespitini yapabilirken, yıkılan binaların enkazında kaybolan, cesedi deforme olan veya engellemeler nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan çok sayıda kişi bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı ve 10 bin Filistinli de kayboldu.

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