Az Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 06.09.2024 10:24

Trump seçilirse Elon Musk hükümette görev alacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde tekrar seçilmesi durumunda teknoloji milyarderi Elon Musk'ı, “israfı azaltmak” için atayacağını açıkladı. Trump, Musk’ın önerdiği planla hükümetin trilyonlarca dolarlık israfını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Trump seçilirse Elon Musk hükümette görev alacak

New York'taki bir iş dünyası toplantısında konuşan Trump, Musk’ın ikinci Trump yönetiminde federal hükümetin mali ve performans denetiminden sorumlu olacağını belirtti.

Trump, "Bu komisyonun ilk görevi, altı ay içinde dolandırıcılığı ve hatalı ödemeleri tamamen ortadan kaldırmak için bir eylem planı geliştirmek olacak" dedi.

Trump, ayrıca ABD'yi kripto para merkezi yapma, ithal ürünlere vergileri artırma ve Biden yönetiminin İklim ve Enflasyon Yasası’nı yürürlükten kaldırma vaadinde bulundu.

Elon Musk ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum. Maaş, unvan veya takdir beklemiyorum" dedi.

Toplantıda Trump, F-35 savaş uçağı parçalarının tamamının ABD’de üretilmesi gerektiğini de vurguladı ve ulusal güvenlik endişelerine dikkat çekti.

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Elon Musk
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 72,90 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Türkşeker'in üretim hedefi 950 bin ton
11:05
İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 8 sivil öldü
11:05
Polat çifti davasında tahliye kararı
11:04
Almanya'daki seçimlerde aşırı sağın yükselişi Avrupa'da endişe yarattı
10:53
Müze sayısı 2023'te yüzde 7,1 arttı
10:55
Cezayir yarın cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor
İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
İstanbul'da metrobüs yangını
İstanbul'da metrobüs yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ