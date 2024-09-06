Trump seçilirse Elon Musk hükümette görev alacak

New York'taki bir iş dünyası toplantısında konuşan Trump, Musk’ın ikinci Trump yönetiminde federal hükümetin mali ve performans denetiminden sorumlu olacağını belirtti.

Trump, "Bu komisyonun ilk görevi, altı ay içinde dolandırıcılığı ve hatalı ödemeleri tamamen ortadan kaldırmak için bir eylem planı geliştirmek olacak" dedi.

Trump, ayrıca ABD'yi kripto para merkezi yapma, ithal ürünlere vergileri artırma ve Biden yönetiminin İklim ve Enflasyon Yasası’nı yürürlükten kaldırma vaadinde bulundu.

Elon Musk ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum. Maaş, unvan veya takdir beklemiyorum" dedi.

Toplantıda Trump, F-35 savaş uçağı parçalarının tamamının ABD’de üretilmesi gerektiğini de vurguladı ve ulusal güvenlik endişelerine dikkat çekti.