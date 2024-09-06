Az Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
UPI 06.09.2024 08:25

Yeni teknoloji, sağlığınızı parmaklarınızın ucundan izleyecek

Bilim insanları, terle çalışan yeni bir parmak sargısıyla sağlık takibini kolaylaştıracak bir teknoloji geliştirdi.

Yeni teknoloji, sağlığınızı parmaklarınızın ucundan izleyecek
[HealthDay News]

Bu elektronik sargı, bir yara bandı gibi basit şekilde parmağa takılarak, ter analizinden elde edilen verilerle kan şekeri, vitamin, ilaç ve diğer maddelerin seviyelerini ölçebiliyor.

Araştırmacılar, cihazın analiz sırasında kullandığı enerjiyi de yine aynı terden elde ettiğini belirtti.

California Üniversitesi San Diego Mühendislik Fakültesi'nden Shichao Ding, “Bu cihaz, kullanıcının dinlenirken veya uyurken bile enerji toplayıp biyomarker seviyelerini takip edebiliyor. Sağlık takibi artık parmak ucunuzda” dedi.

Cihaz, terdeki kimyasalları elektriğe çeviren biyo-yakıt hücreleri içeriyor ve esnek bir polimer üzerine yerleştirilen sensörlerle glikoz, C vitamini ve Parkinson hastalığı ilacı levodopa gibi biyolojik işaretçileri takip edebiliyor.

Toplanan veriler, bluetooth aracılığıyla akıllı telefon veya bilgisayara iletiliyor.

Bu yeni teknolojinin, diyabet hastaları gibi sürekli sağlık takibi gereken kişiler için de kullanılabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Türkşeker'in üretim hedefi 950 bin ton
11:05
İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 8 sivil öldü
11:05
Polat çifti davasında tahliye kararı
11:04
Almanya'daki seçimlerde aşırı sağın yükselişi Avrupa'da endişe yarattı
10:53
Müze sayısı 2023'te yüzde 7,1 arttı
10:55
Cezayir yarın cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor
İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
İstanbul'da metrobüs yangını
İstanbul'da metrobüs yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ