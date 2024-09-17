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Dünya
AA 17.09.2024 06:10

Biden'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Biden'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Trump'ı telefonla arayarak yaşanan olayla ilgili görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, eski Başkan Trump ile telefonda görüştü ve iyi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki isim samimi bir görüşme gerçekleştirdi ve eski Başkan Trump da telefon için teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Öte yandan görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan Trump da Biden'la samimi bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Suikast girişimi olduğu belirtilen olayla ilgili olarak Trump'ı arayan Biden, eski başkana ulaşamadığını ve daha sonra yeniden arayacağını dile getirmişti.

FBI, Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımladı

ABD'li yetkililer, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olaya ilişkin yeni detayları kamuoyu ile paylaşırken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımladı.

ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, beraberinde diğer yetkililerle Florida'nın West Palm Beach kentinde, Trump'a yönelik suikast girişimi olduğu belirtilen olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Rowe, Trump'ın Florida'daki yerleşkesinde, başkan olduğu günlerdeki gibi "en üst düzeyde" güvenlik hizmeti aldığını ve kendisinin de bunun farkında olduğunu söyledi.

"Başkan (Joe) Biden, eski Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris için en üst düzeyde koruma istediğini açıkça belirtti." diyen Rowe, Gizli Servis olarak güvenlikle ilgili en hassas detaylarda bile dikkatli olduklarını kaydetti.

Şüpheli Ryan Wesley Routh'un 11 saat civarında çalılıklarda yatarak beklemiş olabileceğini ancak görüş açısında Trump'ın olmadığını vurguladı.

Olay

Eski ABD Başkanı Trump'ın, 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş ardından kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, olaya ilişkin "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

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