Elon Musk, bir bilgisayarı doğrudan beyne bağlayan Neuralink implant cihazlarının ilerlemesi hakkında önümüzdeki ay açıklama yapacağını duyurdu.

Neuralink'in ürettiği bir beyin mikroçipini maymunlar üzerinde test edildiğini ve birinin bir bilgisayarı zihniyle kontrol ettiğini açıklayan Musk şirketin insan denemelerine yıl sonunda başlayacağını açıklamıştı.

Neuralink ultra yüksek bant genişliği beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi hedefliyor.

İcadın yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek.

İnsanlarda kullanılması planlanan mevcut tasarım, kulağın arkasına yerleştirilen, insan saçının dörtte biri genişliğinde 4 elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bu çipin nörları ve sinir uçlarını uyarması hedefleniyor.