"The Times Union" gazetesinin haberine göre, ABD'de 29 yaşındaki Jason Jones, 30 Ekim'de vücuduna el antiseptiği sürerek Catskill'deki polis merkezine gitti.

Polis Merkezi Amiri Dave Darling, polislerin daha önceden tanıdıkları Jones'u etkisiz hale getirmek için elektroşok tabancası kullandığını, Jones'un antiseptiğin etkisiyle bir anda alev aldığını söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Merkezdeki polislerde vücut kamerası olmadığını ifade eden Darling, ancak binada kameralar bulunduğunu belirtti.

Greene Bölgesi Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Jones yoğun bakımda ve durumu ciddi

Hastaneye kaldırılan ve tedavisi bir haftadır yoğun bakımda devam eden Jones'un durumu ciddiyetini koruyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi ise Jones'un polis merkezine geldikten sonra kıyafetlerini çıkarıp üzerine el antiseptiğini döktüğünü ifade etti.

Olayın nedenleri bilinmiyor

Yetkili, polislerin daha sonra Jones'a elektroşok tabancasıyla elektrik verilerek müdahale ettiğini söyledi.

Jones'un neden polis merkezine gittiği veya neden ve ne zaman el antiseptiği dökündüğü hakkındaki ayrıntılar ise bilinmiyor.