Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA, AA, AFP,
Almanya'da trende bıçaklı saldırı: Yaralılar var
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralananlar olurken, saldırganın gözaltına aldığı duyuruldu.
Almanya'nın Bavyera kentinde bir hızlı trene (ICE) bıçaklı saldırı düzenlendi.
Oberpfalz emniyeti, ICE hızlı treninde bir saldırganın yolculara bıçakla saldırması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırganın yakalanarak gözaltına alındı.
Hatlar trafiğe kapatıldı
Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), saldırı nedeniyle hatların trafiğe kapatıldığı ve ICE tren seferlerine ara verildiğini duyurdu.
Alman medyası, saldırı sonrası 3 kişinin yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını yazdı.
Saldırının nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Almanya Son Dakika
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