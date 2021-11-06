Türkiye ve Azerbaycan ortak tarih ve kültüre sahip aynı milletin oluşturduğu iki devlet.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında gelişen ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde ivme kazandı.

"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda"

Azerbaycan Milletvekili Melahet İbrahimkızı iki liderin son 18 yıldaki görüşmelerini "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" adlı kitabında topladı.

Kitabın sunumu, Bakü'deki Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında gerçekleştirildi.

"Erdoğan Azerbaycan ile de beraber yürüdü"

Azerbaycan Milletvekili Melahet İbrahimkızı, "Büyük devlet adamı, dünya lideri Erdoğan 2003 yılından bugüne kadar sadece Türkiye ile beraber yürümedi, sadece dava arkadaşlarıyla beraber yürümedi. O, Azerbaycan ile de beraber yürüdü." dedi.

"Bu sözler Erdoğan'ın siyasi yürüyüşünü sembolize ediyor"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yürüyüşünü sembolize ettiğini vurguladı.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Kitabın isminin de son derece ilişkileri yansıtması, bugünkü kıvamını ortaya koyması açısından son derece kıymetli ve değerli. Ben emeği geçenleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Kalıcı bir işe imza atıldı." diye konuştu.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva da, Azerbaycan'ın hak mücadelesinde Türkiye'nin manevi desteğini her zaman hissettiklerini söyledi.