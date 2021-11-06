ABD’nin New York eyaletindeki Syracuse kentinde bir tiyatronun tesisat kanalına bir kişi sıkıştı. İki gün boyunca orada kaldığı anlaşılan kişi, Syracuse'daki Landmark Tiyatrosu çalışanları tarafından fark edildi.

BBC’nin haberine göre, tiyatro çalışanları, birinin duvara vurduğunu ve yardım istediğini fark ederek itfaiye ekiplerini olay yerine çağırdı.

Ekipler, tiyatronun tesisat kanalında mahsur kalan kişiyi duvarı kırarak kurtardı.

Kurtarılan adam hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililer, söz konusu kişinin tesisat kanalına nasıl düştüğünü henüz belirleyemediklerini ancak iki gündür orada mahsur kaldığını düşündüklerini bildirdi.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen adamın kimliği açıklanmadı.

