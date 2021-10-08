Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesine yönelik sert tepki gösterdi.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist yargının Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı verme kararı, uluslararası sözleşmeleri ve insani normları hiçe saymak ve dünyadaki Müslümanların duygularını alenen kışkırtan açık bir ihlaldir" ifadelerine yer verildi.

"Ezher, Siyonistlere Mescid-i Aksa'da ibadet hakkı veren Siyonist mahkemenin kararını en sert şekilde kınıyor" ifadeleri kullanılan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in ve Mescid-i Aksa ve Filistin'in ibadethanelerine yönelik ihlallerine karşı her türlü önlemi alma, mazlum Filistin halkına verdiği meşru mücadeleyi destekleme çağrısında bulunuldu.

"Kudüs'ü Yahudileştirme girişimi"

Açıklamada, "Siyonistlerin Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Kudüs'ü Yahudileştirme girişimleri başarısız olmaya mahkumdur. Mescid-i Aksa tamamen İslami bir yer, Kudüs de Arap olarak kalacak ve işgal sona erecek" denildi.

Yaklaşık 50 bin Filistinli bugün cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından bir grup Filistinli İsrail mahkemesinin kararını Mescid-i Aksa'da düzenledikleri gösteriyle protesto etti.

Tekbir getiren Filistinliler, sık sık "kanımız canımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen Arutz Sheva Gazetesi'nde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessizce yaptıkları ibadetin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.