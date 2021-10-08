Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de gökyüzü rengarenk balonlarla süslendi
ABD'nin New Mexico eyaletinde, Uluslararası Balon Festivali dolayısıyla çeşitli renklerde ve şekillerde yüzlerce balon havaya bırakıldı. Salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan festivalde katılımcıların coşkusu büyüktü.
Penguen, civciv hatta Unicorn...
ABD'de gökyüzü rengarenk sıcak hava balonlarıyla kaplandı.
New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde Uluslararası Balon Festivali düzenlendi.
Aralarında çizgi film karakterleri ile hayvan figürlerinin de bulunduğu onlarca farklı çeşit ve renkte dev sıcak hava balonu gökyüzünde süzüldü.
Geçen sene salgın nedeniyle düzenlenemeyen festivale bu yıl katılım yoğun oldu.
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