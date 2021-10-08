Penguen, civciv hatta Unicorn...

ABD'de gökyüzü rengarenk sıcak hava balonlarıyla kaplandı.

New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde Uluslararası Balon Festivali düzenlendi.

Aralarında çizgi film karakterleri ile hayvan figürlerinin de bulunduğu onlarca farklı çeşit ve renkte dev sıcak hava balonu gökyüzünde süzüldü.

Geçen sene salgın nedeniyle düzenlenemeyen festivale bu yıl katılım yoğun oldu.