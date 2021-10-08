Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da sahte içkiden 18 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da sahte içkiden zehirlenen 36 kişiden 18'i hayatını kaybetti.
Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden 36 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden 18'i hayatını kaybetti.
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Sahte alkol üretimi ve satışı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Rusya Sahte İçki
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