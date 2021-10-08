Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da COVID-19: Son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 122 bin 197'ye yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 bin 897 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1424'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 683 bin 980'e yükseldiği ülkede, 185 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 197'ye çıktı.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 451 COVID-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 43 milyon 953 bin 106 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 18 milyon 230 bin 64 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 62 milyon 183 bin 170 doz aşı uygulandı.
Etiketler: İran Koronavirüs
Sıradaki Haber
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz