Vice'ın aktardığına göre olay, ülkenin batısındaki liman kenti Guayaquil'de meydana geldi. Yerel basın, ya güvenlik görevlisinin ya da dükkan sahiplerinin suçlulara haraç ödemeyi reddettiğini bildirdi.

Yetkililer, suçluların bunun ardından güvenlik görevlisini kaçırdığını düşünüyor.

Sosyal medyada paylaşılan videoda mağdurun sokakta endişeli şekilde bir sağa bir sola yürüdüğü görülüyor.

Polis ekipleriyse bölgeyi hızla yaya erişimine kapatıp bomba imha uzmanlarını yönlendirdi. Dinamitler üç saatlik çalışmanın ardından bir sorun yaşanmadan çıkarıldı. Bomba daha sonra kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Güvenliği görüp polisle temasa geçen ilk görgü tanıklarından Luis Molnia o anları şöyle anlattı:

"Onu gördüğümüzde korktuk. Adam hareket edip etmemesi gerektiğini bilmiyordu. Çaresizdi ve titriyordu. Hepimiz bölgedeki polis memuruna koşup onu uyardık.”

Polis şefi Fausto Salinas ise müdahale eden polisleri ve bomba imha ekibini kutladı.