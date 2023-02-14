Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Kie-Ntem eyaletinde en az 9 kişinin ölümünün ardından yapılan ön testlerde, viral hemorajik ateş pozitif çıktı. Ülkedeki sağlık yetkilileri, bir bölge sağlık yetkilisinin 7 Şubat'ta yaptığı uyarının ardından hastalığın nedenini belirlemek için, DSÖ'nün de desteğiyle, Senegal'deki Pasteur Enstitüsü'nün referans laboratuvarına numuneleri gönderdi.

Pasteur Enstitüsü'nde incelenen 8 numuneden biri virüs (Marburg) için pozitif çıkarken, şimdiye kadar ateş, yorgunluk, kanlı kusma ve ishal gibi semptomları olan 9 ölüm ve 16 şüpheli vaka bildirildi.

Ülkede ilave incelemeler devam ederken, temaslıları izlemek, izole etmek ve hastalık belirtileri gösteren kişilere tıbbi bakım sağlamak için etkilenen bölgelere ekipler gönderildi.

Ekvator Ginesi'nde acil durum müdahalesinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, DSÖ de bölgede görevlendirdiği uzmanlarla buna destek oluyor.

DSÖ, numune testi için laboratuvar eldiven çadırlarının yanı sıra, 500 sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman da içeren viral hemorajik ateş kitlerinin sevkiyatını kolaylaştıracak.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, "Marburg oldukça bulaşıcıdır. Ekvator Ginesi yetkililerinin hastalığı teyit etmedeki hızlı ve kararlı eylemleri sonucunda, acil durum müdahalesi hızla hayata geçirilebilir. Böylece hayat kurtarabilir ve virüsü mümkün olan en kısa sürede durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kamerun, 11 Şubat'ta Ekvator Ginesi'nin Kie-Ntem eyaletinde 8 Şubat'tan bu yana çok sayıda ölüme neden olan ve henüz tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle iki ülke arası sınır geçişlerini kısıtladığını duyurmuştu.

Marburg virüsü

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti.