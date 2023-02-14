Büyükelçiliğin eş güdümünde Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Katar Türk Okulunun gayretleriyle yürütülen kampanya kapsamında Doha'daki Türk Okuluna yardım yağdı.

Okuldaki öğretmenler, veliler ve öğrenciler; giysi, battaniye, çadır, ısıtıcı ve jeneratörlerden oluşan yardımları paketleyip depremzedelere göndermek için seferber oldu.

[Fotoğraf: AA]

Türk Okulu Müdürü Ertuğrul Çalışkan, yaptığı açıklamada, öğretmen, veli ve öğrencilerin, Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma ruhu içinde büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Kampanyanın ilk günden itibaren gerek Katarlılar gerekse ülkede yaşayan Türklerden yoğun ilgi gördüğünü aktaran Çalışkan, Doha Büyükelçiliğiyle koordineli bir şekilde yardımları almaya devam edeceklerini kaydetti.

Doha Büyükelçiliği tarafından başlatılan kampanyada ayni yardımlar, Katar Türk Okulu ve Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olmak üzere iki ayrı adreste toplanıyor.