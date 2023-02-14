İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Regeni cinayetine bakan ön duruşma hakimi, aile avukatının talebi üzerine Başbakan Meloni ve Başbakan Yardımcısı Tajani'nin 3 Nisan'da tanık olarak ifadesine başvurulmasına karar verdi.

Ön duruşma hakiminin, Regeni ailesinin talebi üzerine bu kararı almasındaki nedenin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin İtalyan yetkililerine ilettiği ifade edilen bu soruşturmaya dair işbirliği yapma isteği olduğu bilgisi paylaşıldı.

Regeni ailesinin, Sisi'nin İtalyan yetkililere ifade ettiği bu konuda iş birliği niyetinin kendi çıkarına hizmet amacı taşıyabileceği çekincesini dile getirdiği ve İtalya'nın Kahire ile enerji ve silah konusundaki işbirliğini kınadığı kaydedildi.

Başbakan Meloni, Kasım 2022'de Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılmış ve burada Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile Regeni cinayeti ve ikili konuları ele almıştı.

Tajani de 22 Ocak'ta Kahire'ye yaptığı ziyaret sırasında es-Sisi ile görüşmüştü.

Meloni ve Tajani'nin, bu görüşmelerinde Mısır tarafına Regeni cinayetine güçlü şekilde odaklanılmasını belirttiği basına yansımıştı.

Giulio Regeni cinayeti hadisesi

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede olduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.

Konuyu soruşturan İtalyan savcılara bilgi veren tanıklar, Regeni'nin Mısır Ulusal Güvenlik Ajansına mensup kişilerce kaçırıldığını ifade etmişti.

Regeni cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Mısırlı 4 üst düzey yetkilinin yargılanması talebi, Roma'daki ön inceleme duruşmasında 25 Mayıs 2021'de kabul edilmişti.

Regeni'yi kaçırmak, işkence yapmak ve öldürmek suçlamaları yöneltilen Mısır güvenlik ve istihbaratından General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'in gıyaben yargılanması, 14 Ekim 2021'de başlamıştı ancak bu duruşmada sanık avukatları, sanıkların davadan haberdar olup olmadıklarının teyit edilmesi, gerekli bildirimlerin yapılması ve buna dair kesin kanıt olması gerektiğini savunarak, davanın durdurulmasını talep etmişti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, davayı durdurmuş ve dosyayı ön duruşma hakimine iade etmişti.

İtalya Temsilciler Meclisi Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonu, 1 Aralık 2021'de Regeni'nin Mısır'da cinayete kurban gitmesine ilişkin sorumluluğun Mısır güvenlik unsurlarına ait olduğunu belirten nihai bir raporu kabul etmişti.

Regeni'nin ölümü, İtalya ile Mısır arasında zaman zaman ilişkilerin gerilmesine yol açıyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.