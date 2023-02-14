Avrupa Yatırım Bankası (EIB), 5 AB üyesi ülke ile birlikte teknoloji şirketlerinin büyümelerini desteklemek için "Avrupa Teknoloji Şampiyonları Girişimi" başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, fonun gelecek vaat eden Avrupalı yenilikçi firmalara ihtiyaç duydukları ileri aşama büyüme sermayesini yönlendireceğine işaret edildi.

Girişimin, özellikle 50 milyon euronun üzerinde sermaye toplamak isteyen şirketlerin finansman boşluklarını kapatmayı ve Avrupa'nın risk sermayesi piyasalarını derinleştirmeyi amaçladığına dikkat çekilen açıklamada, bunun Avrupalı kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri için yeni bir varlık sınıfı oluşturmaya yardımcı olacağı bilgisi verildi.

Fon, Avrupa'da yüksek teknoloji alanındaki "yerli yenilikçiliğe ve girişimciliğe" katkı sağlayacak.

Avrupa'daki yeni teknoloji şirketlerinin genellikle küresel ölçekte rekabet edecek yeterli sermayeye sahip olmadığı ve dış ülkelere taşınmak zorunda kaldıkları anımsatılan açıklamada, bu firmaların Avrupa'da kalmalarının çok sayıda yüksek vasıflı iş sağlayacağının ve ekonomik büyümeyi hızlandıracağının altı çizildi.

Açıklamada, Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilecek girişime Almanya, Fransa ve İspanya'nın 1'er milyar euro, İtalya'nın 150 milyon euro ve Belçika'nın 100 milyon euro taahhüt ettiği, EIB'in de 500 milyon euro kaynak aktardığı bilgisi paylaşıldı.