Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilen toplantıda Katar heyetine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed bin Hasan el-Hammadi, Bahreyn'e ise Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Abdullah bin Ahmed Al Halife başkanlık etti.

Görüşmede, askıda kalan konulara dair detay verilmeksizin iki ülke arasındaki çözüm bekleyen sorunları bitirmek için gerekli prosedürler, mekanizmalar ve yollar ele alındı.

Bahreyn Kralı'ndan Katar ile uzlaşı çağrısı

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, 31 Ocak'ta ülkesinin haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Katar ile askıda kalan meselelerin çözülmesi gerektiğini belirtmişti.

KİK ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştiren ve halklarının çıkarlarını sağlayan her şeye destek verdiklerini vurgulayan Bahreyn Kralı, KİK Yüksek Konseyi kararları ve Körfez krizini bitiren 2021'deki El-Ula Bildirisi'ni uygulama konusunda kararlı olunması çağrısında bulunmuştu.

Al Halife, ortak hedeflere ulaşmak, KİK'in bütünlüğünü, bölgenin güvenlik ve istikrarını korumak için Bahreyn ile Katar arasındaki sorunları çözmek amacıyla çalışmanın önemine vurgu yapmıştı.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.