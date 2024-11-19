Parçalı Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2024 11:56

Ekvador'da kuraklık ve orman yangınları nedeniyle iki ay acil durum ilan edildi

Ekvador, kuraklık ve ülkenin güneyinde 10 bin hektardan fazla alanı kül eden son haftalardaki orman yangınları nedeniyle iki ay acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Ekvador'da kuraklık ve orman yangınları nedeniyle iki ay acil durum ilan edildi
[Fotograf: AA]

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR), yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda ülkede 5'i kontrol altına alınmış 17 aktif yangın olduğunu bildirdi.

Kuraklık ve orman yangınları nedeniyle ilan edilen acil durumun 60 gün süreceği vurgulanan açıklamada, "SNGR bugünden itibaren, ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgilendirme yapmak üzere günlük basın toplantıları düzenleyecektir" denildi.

Ekvador yönetimi, son dönemde 10 bin hektarı aşkın alanın yok olmasına yol açan yangınları kontrol altına almak için Peru ve İtalya'dan hava desteği alırken, aktif olarak devam eden yangınlarla mücadele için yüzlerce itfaiyeci ve gönüllü çalışıyor.

Yetkililer, binlerce hektarlık ekili alanın zarar görmesine ve 44 binden fazla çiftlik hayvanının telef olmasına neden olan orman yangınlarının çoğunlukla insan eylemleri kaynaklı olduğunu belirterek, Ekvador'da yıl boyunca çıkan yaklaşık 5 bin yangında 65 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtiyor.

Ülkedeki geniş çaplı yangınların sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle bazı bölgelerde maske kullanılması çağırısı yapılıyor.

Ekvador'da düşük su seviyeleri hidroelektrik santrallerini de vururken, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle günlük 14 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

ETİKETLER
Kuraklık Orman
Sıradaki Haber
Dünyada 160 milyondan fazla çocuk her gün okul yerine işe gitmek zorunda kalıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:04
Güney Kore, G20 Liderler Zirvesi'nde, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri iş birliğini kınadı
12:58
Musk ile ABD Başkanlığına seçilen Trump'ın hukuk danışmanı arasında gerilim iddiası
13:00
Windsor Kalesi’ne hırsız girdi
12:40
Terkos Gölü'nde renk cümbüşü
12:37
Bakan Uraloğlu: Ulaşım koridorlarının dijitalleşmesi için ülkeler arası iş birliği şart
13:04
Putin'den balistik füze saldırısına nükleer silahla yanıt verilmesine onay
Terkos Gölü'nde masalsı sonbahar manzarası
Terkos Gölü'nde masalsı sonbahar manzarası
FOTO FOKUS
Usülsüz avlandılar, dronla işte böyle yakalandılar
Usülsüz avlandılar, dronla işte böyle yakalandılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ