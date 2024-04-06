Ekvador polisinden Meksika Büyükelçiliği'ne baskın

Ulusal basında çıkan habere göre, Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine giren polis, Meksika hükümetinin siyasi sığınma hakkı vereceğini duyurduğu Glas'ı gözaltına aldı.

Meksika'nın Kito Büyükelçiliği Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin büyükelçiliğe zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtti.

Baskına tepki gösteren Canseco, "Bu kesinlikle kabul edilemez, olamaz ve bu resmen barbarlıktır. Glas'ın hayatından endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Meksika, Ekvador ile diplomatik ilişkileri askıya aldı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, konuya ilişkin açıklamasında, Ekvador polisinin Meksika Büyükelçiliğine girmesinin ulusal egemenliğin "açık" ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Yasal yollara başvurulması için dışişleri bakanına talimat verdiğini kaydeden Obrador, "Bu uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir, Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." dedi.

Meksika hükümetinden dün yapılan açıklamada ise Ekvador'un eski Devlet Başkan Yardımcısı Glas'a siyasi sığınma hakkı verileceği ve Glas'ın Meksika'nın Kito Büyükelçiliğinde olduğu duyurulmuştu.

Süreç

Eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Glas, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 3 Ekim 2017'de tutuklanmıştı.

Brezilya inşaat firması Oberdecht'in ülkede altyapı ihaleleri kazanmak için yetkililere milyonlarca dolarlık rüşvet verilmesini organize etmekten suçlu bulunan Glas, 7 Kasım 2018'de sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Glas, Aralık 2022'de Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine sığınmıştı.