Kadir Gecesi dünyadaki müslümanları bir araya getirdi

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Cami'nde kadir gecesi programı düzenlendi.

Tarihi caminin avlusuna toplanan müslümanlar ellerini semaya açtı. Dualar etti.

Teravih namazından önce yapılan zikire katılan vatandaşlar, ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlit eşliğinde huzur buldu.

Boşnakça ve Türkçe ilahilerin de seslendirildiği etkinlik, teravih namazının kılınmasıyla son buldu.

Kadir Gecesi programlarının Gürcistan'daki adresi ise başkent Tiflis oldu.

Tiflis'teki Cuma Camii'ne akın eden müslümanlar, yatsı ve teravih namazı kıldı,, ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif dinledi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü kapsamında görev yapan Türk askerleri de, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi.

Prizren kentindeki iftar programına, Türk yetkililer ve yaklaşık 300 Kosovalı katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve Yunanistan'da da Kadir Gecesi programları düzenlendi.

Türk toplumu, Batı Trakya'nın çeşitli yerlerinde bir araya gelerek dualar etti, birlik ve beraberlik içinde iftar yaptı.

Gümülcine’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırmahalle’de 2 bin 500 kişilik iftar programı düzenlendi.

Kapatılan yollara koyulan masalara servisi mahalle sakinleri yaptı.

Programa milletvekilleri ile belediye başkanları da katıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ve Çuy Bölgesinde de Kadir Gecesi için programlar düzenlendi..

Etkinliklere Ahıska Türkleri ve Kırgızlar yoğun katılım gösterdi.