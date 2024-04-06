İrlanda, 6 İsrailli şirkete yaptığı milyonlarca avroluk yatırımı geri çekme kararı aldı

İrlanda Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İrlanda Ulusal Hazine Yönetim Ajansı'nın (NTMA), İrlanda Stratejik Yatırım Fonu'ndaki (ISIF) küresel hisse senedi portföyünden 2,95 milyon avroyu elden çıkarma kararı aldığını doğruladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İrlanda Maliye Bakanı Michael McGrath, işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri nedeniyle aralarında büyük bankaların da bulunduğu 6 İsrailli şirketteki devlet yatırım fonunu elden çıkaracaklarını bildirdi.

"Karar mümkün olan en kısa sürede uygulamaya konulacak"

Bakan McGrath, yatırımın geri çekilmesini doğru karar olarak değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"ISIF, bu yatırımların risk profilinin artık yatırım parametreleri dahilinde olmadığını ve bu yatırımların ticari hedeflerine başka yatırımlar yoluyla ulaşılabileceğini tespit etti. Karar önümüzdeki haftalarda mümkün olan en kısa sürede uygulamaya konulacak."​​​​​​​