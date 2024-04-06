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Dünya
AA 06.04.2024 03:35

İsrail, Ürdün'den gelen yardım tırlarının Gazze'ye geçişini kabul etti

İsrail'de kabine, Ürdün'ün yardım tırlarının ülke topraklarından geçerek doğrudan Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasına izin verilmesini onayladı.

İsrail, Ürdün'den gelen yardım tırlarının Gazze'ye geçişini kabul etti
[Temsili Fotoğraf - AFP]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'de kabinenin Ürdün ordusunun Gazze Şeridi'ne ulaştıracağı yardım tırlarının İsrail topraklarından geçmesini onayladığı ifade edildi.

KAN'da dün yayımlanan haberde kabinenin 4 Nisan'da Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarının artırılmasını kabul ettiği bildirilmişti.

Haberde, insani yardımların bölgeye Aşdod Limanı ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına geçici olarak izin verileceği, bunun yanı sıra Ürdün üzerinden gelecek yardımların Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan daha fazla geçişine imkan tanınacağı kaydedildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre de ABD Başkanı Joe Biden, 4 Nisan'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Gazze'de insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 91 Filistinli öldürüldü, 75 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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