İsrail saldırılarında 33 bin 91 Filistinli öldürüldü

Refah kentinde hastanede tedavi olamayan böbrek hastaları bir düğün salonuna nakledildi. Öte yandan İsrail, uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını öldürmesinin sorumluluğunu kabul etti. 2 üst düzey subayı görevden aldı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor.

25 Mart tarihinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Ramazan ayı boyunca ateşkes yapılması kararı alınmıştı.

Ancak İsrail karara uymadı,, saldırılarına devam etti.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'de katlettiği Filistinliler'in sayısı 33 bini aştı. 75 binden fazla kişi de yaralandı.

Gazze'de sağlık sistemi çöktü

Sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimi kısıtlı olan Gazzeliler çile çekmeye devam ediyor.

Refah kentinde faaliyet gösteren az sayıdaki hastane yeni gelen hastalara tedavi imkanı sunamıyor.

Refah kentindeki böbrek hastaları, hastanelerde yer olmaması nedeniyle bir düğün salonuna nakledildi.

Saldırıdan sorumlu tutulan 2 üst düzey subay görevden alındı

Gazze'de uluslararası yardım görevlilerinin öldürülmesinin yankıları da sürüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının öldürülmesinin ardından toplandı. Toplantıda İsrail'in saldırısı eleştirildi.

İsrail ordusu ise sorumluluğu kabul etti. 2 üst düzey subayı görevden aldı.

Ben-Gvir : Hata olsa bile askerler yargılanmamalı

Ancak görevden almalara İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir karşı çıktı, "hata olsa bile askerler yargılanmamalı" dedi.

ABD ise yardım görevlilerinin öldürülmesi konusunda İsrail'in yayımladığı raporu yeterli buldu,, "bağımsız soruşturma planımız yok" açıklaması yaptı.

