Yüzlerce göçmen Avrupa ülkelerine geçme umudu ile Yunan adalarına yöneldi. Binlercesi ise Yunanistan sınırındaki Pazarkule kapısına yığıldı.

Göçmenler kapının Yunan tarafı Kastanies'teki ormanlık alanda barikat olmadığı için geçiş yapabiliyor. Yunanistan sadece 24 saat içinde yaklaşık 10 bin kişinin topraklarına girmeye çalıştığını duyurdu.

Yunan hükümeti, 73 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Göçmenler Ayvalık üzerinden Midili'ye, Çeşme'den Sakız adasına, Çanakkale'den de Sisam'a geçiyor. Yunanistan gönderirken ada kıyılarında da devriyeleri artırdı.

Yunan Savunma Bakanı: Göçmen geçişlerini önlemeye çalışıyoruz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Meriç sınırına gitti. Sınırda etkin önlemler aldıklarını iddia eden Savunma Bakanı, Avrupa Birliği'nden ise herhangi bir yardım talep etmediklerini öne sürdü.

Yunan hükümeti göçmenleri caydırmak için farklı bir yönteme daha başvurdu. Göçmenlere gönderilen kısa mesajda "Yunanistan en yüksek seviyede sınırlarındaki önlemleri artırıyor. Sınırları yasa dışı şekilde geçmeye teşebbüs etmeyin." denildi.

Avrupa Birliği ise sınır güvenliğinden sorumlu Frontex ile Yunanistan ve Bulgaristan'a destek verileceği vaadinde bulundu.

Özügergin Atina'nın NATO'da destek beyanını engellemesini eleştirdi

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Özügergin görüşmede; Türkiye sayesinde Avrupa’nın uzun süre bir göç krizi yaşamadığını, hal böyleyken Yunanistan'ın ise NATO'nun Türkiye'ye destek beyanında bulunmasını bile engellediğini hatırlattı.

Uluslararası Af Örgütünden çağrı: Atina ve Sofya sınırlarını açsın

Uluslararası Af Örgütü; Yunanistan ve Bulgaristan'ın göçmen karşıtı önlemlerine tepki gösterdi, Atina ve Sofya'ya sığınmacılara kapılarını açmaları çağrısında bulundu. "AB üyesi ülkeler Türkiye'ye varan sığınmacıların yükünü paylaşmak için daha fazla şey yapmalı." uyarısında bulundu.