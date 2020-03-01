Borrell, "İdlib'deki çatışma, uluslararası barış ve güvenliği ciddi bir şekilde tehdit ediyor, tarifsiz acıya yol açıyor." ifadesini kullandı.

AB'nin, insani krizi durdurmak için tüm çabaları sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Borell, AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Borrell, AB'nin krizi sonlandırmak için katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.