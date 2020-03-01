Haber Giriş: Kaynak: AA
Avrupa Birliği'nden İdlib için olağanüstü toplantı çağrısı
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.
Borrell, "İdlib'deki çatışma, uluslararası barış ve güvenliği ciddi bir şekilde tehdit ediyor, tarifsiz acıya yol açıyor." ifadesini kullandı.
AB'nin, insani krizi durdurmak için tüm çabaları sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Borell, AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.
Borrell, AB'nin krizi sonlandırmak için katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 22:28
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