Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Muhammed Tevfik Allavi'nin sunduğu kabine listesi için güven oylamasının, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, güvenoyu oturumunun ne zaman yapılacağı bilgisi paylaşılmadı.

Meclis, 27 Şubat'ta ilk kez güven oylaması için bir araya gelmiş ancak yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Başbakan Adil Abdulmehdi istifa etmişti

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.